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14:57, 18 февраля 2025Экономика

15-летней блогерше и певице подарили квартиру в центре Москвы

15-летней дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили жилье в центре Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

15-летней блогерше и певице, дочери звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы. Видео с вручением поделилась мать девушки Ирина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео, снятом во время празднования дня рождения девушки, мать показывает ей ключи от квартиры. Та сначала удивляется, а потом с восторгом говорит, что только что загадывала это и обнимает ее. «Подвели итоги. Квартира в центре Москвы в 15. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь!» — подписала публикацию Ирина. В комментариях к записи подписчики назвали женщину лучшей мамой, порадовались за Милану и отметили, что девушка заслужила такой подарок.

Ранее в феврале участница шоу «Пацанки» Лиза Андрющенко призналась, что мечтает о покупке загородного дома.

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