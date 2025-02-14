Звезда «Пацанок» рассказала о своей мечте

Звезда «Пацанок» Лиза Андрющенко рассказала, что хочет купить загородный дом

Звезда шоу «Пацанки» Лиза Андрющенко рассказала, что мечтает о покупке загородного дома. Своим желанием она поделилась в интервью порталу «Вокруг ТВ».

Андрющенко, которая приняла участие в экстремальном шоу «Выживалити», задали вопрос, на что она бы хотела потратить приз в размере 10 миллионов. «Купила бы себе домик где-то за городом. Или маленькую квартиру. Остаток вложила бы в образование! Моя мечта о своем домике пока на стадии просмотра семян для рассады. Это пока что далекая мечта. Надеюсь, когда-то она станет ближе и реальнее», — ответила она.

Ранее стало известно, что участница седьмого сезона «Пацанок» Диана Янголенко получила шесть лет тюрьмы за фасовку наркотиков.