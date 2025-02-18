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13:24, 18 февраля 2025Экономика

Плюсы и минусы нового и старого фондов сравнили

Эксперт по недвижимости Кулаков: Новый фонд выгодно отличает прозрачность сделки
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Одним из достоинств нового фонда является правовая чистота документов и прозрачность сделки. О других плюсах и минусах первичного и вторичного жилья в эфире радиостанции Sputnik рассказал профессор НИУ МГСУ, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Также «первичка» выгодно отличается от готового жилья качеством и долговечностью материалов. Другим плюсом является свободная перепланировка, которую может изменить под себя любой покупатель. Однако новостройки, как правило, не могут похвастаться развитой транспортной инфраструктурой и социальными объектами поблизости — новые дома обрастают ими со временем. Кроме того, сильно вкладываться в ремонт в новостройке довольно рискованно — до трех лет дом может давать усадку. Кроме того эксперт напоминает о долгостроях — почти 40 процентов новостроек в России сдается с нарушением сроков.

В сравнении с новым фондом готовое жилье обещает покупателю развитую инфраструктуру и транспортную доступность уже к моменту заключения сделки. Сдачи дома в данном случае ждать не придется, заезжать можно сразу после подписания бумаг. На состояние ремонта усадка здания уже не повлияет. Однако покупка старого фонда нередко сопровождается юридическими проблемами — проверить объект не всегда легко, в особенности, если сменилось немало собственников. Также большим недостатком «вторички» являются изношенные коммуникации. Подобную проблему устранить самостоятельно не удастся, предупреждает Кулаков.

Ранее россиянам назвали особенности квартир, продажа которых не затянется надолго. Легче всего найти покупателей для готовой квартиры около станции метро. Также привлекательности объекту добавляет близость детских садов и школ, магазинов и другой коммерческой инфраструктуры.

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