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10:34, 18 февраля 2025Россия

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на СВО

Кадыров: Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела в зону проведения СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram.

По словам Кадырова, в ряды спецназа «Ахмат» вступают не только жители Чечни, но и прибывшие из других регионов россияне. Некоторые из них отправляются на фронт во второй, или даже четвертый раз. Все они прошли спецподготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. Точное число отправившихся на передовую добровольцев в этот раз глава региона не назвал.

Новую группу добровольцев на СВО проводил председатель правительства Чеченской Республики, начальник регионального оперативного штаба Магомед Даудов. «Он призвал их быть сплоченными и помогать друг другу на фронте. Также он пожелал добровольцам успехов и победы над укронатовским фашизмом», — процитировал его слова Кадыров.

Ранее, 24 января, Кадыров сообщал об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО. Он уточнял, что бойцы подготовлены к любым сложным условиям.

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