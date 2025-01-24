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22:34, 24 января 2025Россия

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров: Подготовленные в Гудермесе добровольцы отправилась в зону СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, отправилась в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, военные прошли «тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина». Он подчеркнул, что инструкторы обучили их всем необходимым навыкам для эффективного выполнения боевых задач. Он добавил, что добровольцы подготовлены к любым сложным условиям.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции. О скором достижении целей СВО заявил и глава Чечни. При этом политик отметил, что ему бы не хотелось завершения боевых действий, «пока эти шайтаны живы».

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