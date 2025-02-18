Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 18 февраля 2025Экономика

Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

В Казани пенсионерку едва не выселили из квартиры из-за сделки с мошенниками
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

78-летняя жительница Казани едва не осталась без дома, последовав указаниям телефонных аферистов. За чьими масками скрывались мошенники, рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Махинаторам удалось провести пенсионерку меньше чем за месяц. Представившись в разговоре сотрудниками правоохранительных органов, они убедили пострадавшую, что ее квартирой заинтересовались преступники. Затем в беседу вступили лжебанкиры — для защиты жилплощади они посоветовали россиянке провести фиктивную сделку по продаже, тем самым опередив злоумышленников. Выручку от продажи следовало перевести на «безопасный счет», реквизиты которого мошенники продиктовали по телефону.

Договор, однако, оказался вполне настоящим, и пенсионерка, сама того не зная, потеряла право собственности на квартиру. Спустя время новый хозяин жилья подал на горожанку иск о выселении. Женщина подала встречный. В конце концов спор урегулировали в прокуратуре — в надзорном ведомстве рассудили, что сделка была совершена под моральным давлением, и признали ее недействительной. Квартира осталась за пенсионеркой.

Ранее в сети мошенников угодила пожилая учительница из Чебоксар. Женщина поверила, что говорит по телефону с директором школы, однако за его профилем в мессенджере крылись аферисты. Преподавательнице внушили, что с ее банковских счетов переводили средства в недружественные страны, и рекомендовали перевести все имевшиеся средства на «безопасные счета». На продажу пошла и единственная квартира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

      Россиян предупредили об ужесточении наказания за старые газовые плиты

      Помощник президента высказался о сближении России и США после переговоров

      В России рассказали о возможностях экономического сотрудничества с США после конфликта

      Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ «Солнцепеком»

      В России перечислили всех необходимых участников переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше