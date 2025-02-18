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16:13, 18 февраля 2025Экономика

Российская учительница лишилась жилья после разговора с аферистами

В Чебоксарах учительница поверила, что говорит с директором, и лишилась жилья
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

В Чебоксарах 67-летняя учительница лишилась жилья, поговорив по телефону с мошенниками. Обманную схему раскрывает пресс-служба республиканского управления МВД.

Первым звеном в цепочке аферистов стал звонок от «директора школы», в которой преподавала пострадавшая. Увидев на аватаре в мессенджере знакомое лицо, женщина отринула сомнения. Кроме того, махинаторы смогли умело подделать голос собеседника. От имени директора учительнице сообщили, что с ее банковских счетов переводили средства в недружественные страны, и предупредили о звонке из правоохранительных органов.

Подставные силовики в свою очередь проинформировали жертву о том, как спасти свои накопления и доброе имя. Последовав инструкциям лжеследователей, преподавательница обналичила все банковские сбережения, взяла несколько кредитов и продала единственную жилплощадь. Полученные деньги она послушно направила на указанные аферистами реквизиты. Общая сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее на удочку аферистов попалась 72-летняя жительница Магадана. Поверив, что ее поставят в электронную очередь на замену счетчика, пенсионерка назвала неизвестному человеку пришедший на ее номер секретный код. Испугавшись последовавшего за эти уведомления от Роскомнадзора, она рассталась с двумя квартирами в Анапе и Магадане и перевела 17 миллионов рублей мошенникам.

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