Кошка сама села в поезд и проехала 28 километров до другого города

В Великобритании кошка проехала на поезде 28 километров без ведома хозяина

В Великобритании двухлетняя кошка Тилли села в поезд без ведома хозяина и добралась до Лондона из города Уэйбридж, графство Суррей. Об этом пишет British Bulletin.

По словам владельца кошки Майкла Харди, заметив ее пропажу, он стал отслеживать ее по чипу. В приложении он видел, что Тилли перемещается по железной дороге, и вскоре понял, что она находится в поезде.

Катающуюся кошку поймал кассир, работающий на вокзале Лондон-Ватерлоо. После он позвонил Харди и рассказал ему об этом. «Какого черта моя кошка делает на вокзале Ватерлоо?» — вспоминает свою реакцию Харди. Тилли должна была находиться в Уэйбридже, но сама запрыгнула в вагон и проехала 28 километров до другого города. В тот момент Харди работал в Лондоне, поэтому смог быстро забрать кошку.

Как рассказывает мужчина, Тилли появилась у него случайно. Однажды к нему постучались две девочки, которые держали в руках бездомную кошку. Она была известна местным жителям тем, что часто каталась на автобусах и проводила время за барной стойкой. Вместе с возлюбленной Харди решил приютить животное.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники приюта в штате Оклахома обнаружили, что бездомный кот странным образом попал в Северную Америку с другого континента. Таинственного зверя оставили в приюте и назвали Самсоном.

