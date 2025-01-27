Домашний кот таинственным образом попал на другой континент

Домашний кот таинственным образом попал из Великобритании в США

В США сотрудники приюта в штате Оклахома обнаружили, что бездомный кот таинственным образом попал в Северную Америку с другого континента. Об этом пишет Unexplained Mysteries.

Серого кота нашли на улице города Санд-Спрингс и доставили в приют. Сотрудники обратили внимание, что за животным ухаживали, и были уверены, что это домашний питомец кого-то из местных. Однако после проверки микрочипа кота выяснилось, что он был зарегистрирован в Великобритании.

Ситуация запуталась еще больше после звонка указанному на микрочипе телефону. Владельцы животного с тем же номером в Британии заявили, что их животное находится дома. Таинственного кота из Оклахомы оставили в приюте и назвали Самсоном.

Зоозащитник Трейси Андерсон заявила, что ввести кошку в США из-за границы не так-то просто — она должна пройти карантин, а владелец оформить множество документов. «Кто-то очень любил этого кота, потратился, чтобы перевести его сюда, но сложно сказать, что произошло потом. Может быть, с владельцем что-то случилось или что-то в этом роде. Трудно сказать», — поделилась соображениями Андерсон.

Она также заявила, что несмотря на загадочное прошлое Самсона, в Оклахоме ему обязательно подыщут любящих хозяев.

Ранее сообщалось, что в США пропавшего кота нашли спустя два года за три тысячи километров от дома. Животное убежало от хозяйки в 2022 году во время сильных морозов в штате Техас.

