Пропавшего кота нашли спустя два года за три тысячи километров от дома

В США кот воссоединился с хозяйкой спустя два года после своего исчезновения

В США кота по кличке Шото нашли спустя два года после его исчезновения и вернули хозяйке. Об этом пишет People.

Шото был бездомным котом, пока его не забрала домой Карла из штата Техас. В январе 2022 года во время сильных морозов питомец бесследно пропал. Лишь через два года прохожий заметил похожего тощего кота в Массачусетсе — в трех тысячах километрах от родного дома Шото. Мужчина отнес животное в приют Dakin Humane Society. Его сотрудники просканировали микрочип кота и нашли контакты его хозяйки Карлы.

По словам женщины, она несколько раз сбрасывала звонки из приюта, поскольку приняла их за спам, пока наконец не решила ответить. Как только она услышала, что Шото жив и ждет ее, тут же отправился в другой штат. После 26-часовой дороги Карла смогла воссоединиться со своим питомцем.

«Никто, кроме Шото, никогда не узнает, как он попал в Массачусетс, что пережил и с кем встретился на своем пути. Это приключение навсегда останется его тайной», — отметили в приюте.

Ранее сообщалось, что женщина из Франции потеряла собаку и через месяц узнала, что животное нашли в Португалии. Собака каким-то образом преодолела 1,7 тысячи километров и пересекла несколько государственных границ.

