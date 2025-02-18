Лидеры ЕС подтвердили право Украины на «мир через силу»

Фон дер Ляйен: Лидеры ЕС в Париже согласны, что Киев заслуживает мира через силу

Лидеры стран Евросоюза, принявшие участие в экстренном саммите ЕС в Париже, согласились, что Киев «заслуживает мира через силу». Об этом в соцсети X написала после встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, уважающего ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности», — сообщила глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что европейские страны предоставляют Украине «полную долю военной помощи», и в то же время призвала укреплять оборону в самой Европе.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об итогах экстренного саммита в Париже по Украине. По его словам, в результате его участники не приняли никаких решений по Украине.