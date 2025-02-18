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22:11, 18 февраля 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии призвал попытаться наладить отношения с Россией

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: однажды нужно попытаться наладить отношения с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

ФРГ однажды придется попытаться вновь наладить хорошие отношения с Россией, заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

По словам политика, Россия исторически и культурно является европейской страной.

«Нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — призвал он.

Ранее Мерц заявил, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза. Во время дебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он отметил, что сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за конфликта с Россией.

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