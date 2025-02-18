Минобороны России изменило порядок получения одной выплаты для военных

Глава МО РФ Белоусов подписал приказ о выплате вместо суток отдыха для военных

Министерство обороны России изменило порядок оформления выплаты, которую военные получали вместо дополнительных суток отдыха за выполнение особых задач. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Андрей Белоусов, сообщило оборонное ведомство в Telegram.

Отмечается, что ранее российские контрактники могли получить выплату вместо суток отдыха лишь по окончании задачи и возвращении в пункт дислокации. Однако теперь компенсация не привязана к этим временным рамкам.

«Военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием», — сообщили в Минобороны о новом способе получения выплаты.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта для участия в спецоперации.