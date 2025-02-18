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15:07, 18 февраля 2025Россия

Минобороны России изменило порядок получения одной выплаты для военных

Глава МО РФ Белоусов подписал приказ о выплате вместо суток отдыха для военных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министерство обороны России изменило порядок оформления выплаты, которую военные получали вместо дополнительных суток отдыха за выполнение особых задач. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Андрей Белоусов, сообщило оборонное ведомство в Telegram.

Отмечается, что ранее российские контрактники могли получить выплату вместо суток отдыха лишь по окончании задачи и возвращении в пункт дислокации. Однако теперь компенсация не привязана к этим временным рамкам.

«Военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием», — сообщили в Минобороны о новом способе получения выплаты.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта для участия в спецоперации.

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