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12:57, 11 февраля 2025Россия

В российском регионе увеличили единовременную выплату при заключении контракта на СВО

В Ленобласти увеличили выплату до 2,5 млн рублей при заключении контракта на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Ленинградской области увеличили единовременную выплату до 2,5 миллиона рублей при заключении контракта на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили власти российского региона, передает «Фонтанка».

В правительстве Ленобласти также отметили, что зарплата за первый год в зоне боевых действий составит 5 020 000 рублей.

Кроме того, единовременная выплата включает в себя сертификат на участок земли в Ленобласти, который можно получить в виде денежного эквивалента в размере 419,6 тысячи рублей.

До этого стало известно, что жители Марий Эл получат за отправку в зону СВО по три миллиона рублей.

Еще раньше о повышении региональной выплаты объявили власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Местные жители, заключившие контракт с Минобороны до 31 марта, получат по 3,1 миллиона рублей.

ЖЗЛ
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