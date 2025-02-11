В российском регионе увеличили единовременную выплату при заключении контракта на СВО

В Ленобласти увеличили выплату до 2,5 млн рублей при заключении контракта на СВО

В Ленинградской области увеличили единовременную выплату до 2,5 миллиона рублей при заключении контракта на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили власти российского региона, передает «Фонтанка».

В правительстве Ленобласти также отметили, что зарплата за первый год в зоне боевых действий составит 5 020 000 рублей.

Кроме того, единовременная выплата включает в себя сертификат на участок земли в Ленобласти, который можно получить в виде денежного эквивалента в размере 419,6 тысячи рублей.

До этого стало известно, что жители Марий Эл получат за отправку в зону СВО по три миллиона рублей.

Еще раньше о повышении региональной выплаты объявили власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Местные жители, заключившие контракт с Минобороны до 31 марта, получат по 3,1 миллиона рублей.