В российском регионе второй раз подряд повысили выплату за контракт на участие в СВО

Зайцев: Жители Марий Эл получат за отправку в зону СВО по три миллиона рублей

Жители Марий Эл, решившие подписать контракт с Минобороны России и отправиться в зону специальной военной операции (СВО), единоразово получат по три миллиона рублей. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в Telegram.

По словам губернатора, он подписал указ о повышении региональной выплаты до 2,6 миллиона рублей. Еще по 400 тысяч рублей при заключении контракта выделяет российское оборонное ведомство. «Те, кто идет туда, где горячо, где наши парни с честью отстаивают интересы страны, должны быть спокойны за свои семьи. Для этого повышаем выплаты, вводим меры поддержки. Продолжим помогать бойцам и их близким», — заверил Зайцев.

Власти Марий Эл повышают региональную выплату для контрактников второй раз подряд. В январе 2025 года ее размер поднимали до 1,8 миллиона рублей

Ранее о повышении региональной выплаты также сообщили власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Жители региона, заключившие контракт с Минобороны до 31 марта, получат по 3,1 миллиона рублей.