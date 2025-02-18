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22:34, 18 февраля 2025Россия

Минстрой РФ предложил вернуться к единому платежному документу за ЖКУ

Глава Минстроя Файзуллин предложил ввести единый платежный документ за ЖКУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ считает целесообразным введение в стране единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.

В ходе заседания комитета Госдумы по ЖКХ он предложил вернуться к идее единого платежного счета.

«Должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в России проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги ЖКХ через «Госуслуги». Пробный период пройдет с 1 февраля по 1 октября 2025 года. Граждан с задолженностью собираются уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства онлайн.

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