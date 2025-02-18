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14:42, 18 февраля 2025Россия

Многодетная россиянка попробовала воду в стакане и впала в кому

Жительница Краснодарского края попробовала воду с удобрением и впала в кому
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Краснодарского края попробовала воду в стакане и впала в кому. Об этом сообщила замглавы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова в своем Telegram.

По данным чиновницы, пострадавшая — многодетная мать. Женщине 29 лет, у нее четверо детей. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказала Скорикова, россиянка прикоснулась к содержимому стакана только кончиком языка, после чего у нее произошел отек мозга и легких. Выяснилось, что в стакане было минеральное удобрение — кальциевая селитра.

В реанимации медики смогли стабилизировать состояние пациентки — она пришла в сознание. Далее ей потребовалась длительная реабилитация.

Ранее в Ингушетии многодетная мать на месяц впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре. Ребенка спасти медикам также не удалось.

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