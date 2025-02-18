Многодетная россиянка попробовала воду в стакане и впала в кому

Жительница Краснодарского края попробовала воду с удобрением и впала в кому

Жительница Краснодарского края попробовала воду в стакане и впала в кому. Об этом сообщила замглавы Геленджика по социальным вопросам Янина Скорикова в своем Telegram.

По данным чиновницы, пострадавшая — многодетная мать. Женщине 29 лет, у нее четверо детей. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказала Скорикова, россиянка прикоснулась к содержимому стакана только кончиком языка, после чего у нее произошел отек мозга и легких. Выяснилось, что в стакане было минеральное удобрение — кальциевая селитра.

В реанимации медики смогли стабилизировать состояние пациентки — она пришла в сознание. Далее ей потребовалась длительная реабилитация.

Ранее в Ингушетии многодетная мать на месяц впала в кому и не выжила после родов в перинатальном центре. Ребенка спасти медикам также не удалось.