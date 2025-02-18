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06:48, 18 февраля 2025Бывший СССР

Момент удара и возгорания военного объекта в Киеве попал на видео

«РВ»: На видео попал момент удара и возгорания военного объекта в Киеве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Момент серьезного удара по военному объекту в Киеве, после которого произошли взрыв и возгорание, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На видео запечатлен прилет снаряда по отдельно стоящему зданию и следующий за ним взрыв. В небе появились светящиеся точки. Предположительно, их природа может указывать на то, что в городе проводилась работа по отражению атаки БПЛА.

В ночь на 18 февраля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе после раздавшихся взрывов произошло возгорание на промышленном предприятии. Кроме того, он сообщил о пожаре в нескольких автомобилях в одном из дворов.

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