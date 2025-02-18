Момент удара и возгорания военного объекта в Киеве попал на видео

«РВ»: На видео попал момент удара и возгорания военного объекта в Киеве

Момент серьезного удара по военному объекту в Киеве, после которого произошли взрыв и возгорание, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На видео запечатлен прилет снаряда по отдельно стоящему зданию и следующий за ним взрыв. В небе появились светящиеся точки. Предположительно, их природа может указывать на то, что в городе проводилась работа по отражению атаки БПЛА.

В ночь на 18 февраля мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе после раздавшихся взрывов произошло возгорание на промышленном предприятии. Кроме того, он сообщил о пожаре в нескольких автомобилях в одном из дворов.