В Киеве после взрывов вспыхнул пожар

Мэр Кличко: В Киеве после взрывов вспыхнул пожар на промышленном предприятии

В Киеве после раздавшихся взрывов произошло возгорание на промышленном предприятии. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также пылают автомобили во дворе жилого дома», — сообщил он.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты. Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

14 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли съемочную группу Первого канала в Курской области. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов.