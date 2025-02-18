Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:55, 18 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве после взрывов вспыхнул пожар

Мэр Кличко: В Киеве после взрывов вспыхнул пожар на промышленном предприятии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

В Киеве после раздавшихся взрывов произошло возгорание на промышленном предприятии. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также пылают автомобили во дворе жилого дома», — сообщил он.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты. Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

14 февраля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли съемочную группу Первого канала в Курской области. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      В Чехии и Румынии выразили разочарование отсутствием приглашения на саммит в Париже

      Названа возможная причина ЧП с перевернувшимся самолетом в Торонто

      Американцев призвали писать доносы на Пентагон и NASA

      В Европе начали считать США своим противником

      Аэропорт в Торонто приостановил работу после крушения самолета

      Популярная ведущая приняла откровенную позу на фото в честь 54-летия

      В Киеве после взрывов вспыхнул пожар

      Сафонов рассказал о сложностях после переезда во Францию

      Предвещающий катаклизмы сельдяной король попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше