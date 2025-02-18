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17:26, 18 февраля 2025Культура

Моргенштерн анонсировал «трезвый» мировой тур

Рэпер Алишер Моргенштерн анонсировал мировой тур
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) анонсировал мировой тур. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый Трезвый Мировой. Скоро увидимся», — написал исполнитель. Гастрольный тур музыканта стартует 1 мая в Торонто. Концерты должны пройти в европейских странах, США, Израиле, Южной Корее, Японии, Таиланде, Канаде, Австралии и Индонезии.

Ранее Моргенштерн показал лицо без татуировок. Подписчики исполнителя одобрили его решение обратиться за помощью и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

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