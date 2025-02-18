В московском кафе не нашли отправителя оскорбительного промокода отравившейся клиентке

360.ru: В Москве кафе не нашло отправителя оскорбительного промокода клиентке

Кафе Castro bar pasta&pizza на Бутырской улице в Москве не нашло отправителя оскорбительного промокода «Понос» на скидку в два процента отравившейся клиентке. Об этом пишет 360.ru.

По словам руководителя заведения, у них нет менеджеров, ведущих аккаунт в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), и на данный момент ему неизвестно, кто мог вести переписку с девушкой. Он отметил, что клиентка лично не обращалась в кафе и связи с ней нет.

«Никто не знает, и поэтому не могу пока ничего комментировать», — сказал представитель заведения.

Ранее сообщалось, что москвичка почувствовала себя плохо после посещения кафе, о чем рассказала в своих соцсетях. Девушка назвала кафе «спонсором веселых выходных» и отметила аккаунт точки питания, на что в ответ получила оскорбления и промокод «Понос». Россиянка написала обращение в Роспотребнадзор.