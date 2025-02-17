Москвичке прислали промокод «понос» в качестве компенсации за отравление в кафе

Shot: Менеджер кафе на Бутырской улице Москвы оскорбил отравившуюся клиентку

Менеджер кафе Castro bar pasta&pizza на Бутырской улице в Москве в ходе переписки с отравившейся в заведении женщиной прислал ей в качестве компенсации промокод «ПОНОС» на скидку в два процента. Об этом пишет закрытый Telegram-канал «Shot Проверка».

Как сообщили авторы поста, пострадавшая москвичка рассказала о произошедшем в соцсетях, назвав кафе «спонсором веселых выходных» и отметив аккаунт точки питания. В результате она получила в ответ оскорбления, в том числе промокод. «С кем не бывает. Не стоит благодарить, за это не благодарят», — прокомментировал публикацию аккаунт кафе.

Когда россиянка опубликовала скриншоты переписки, менеджер кафе назвал ее ущемленной и пригрозил справить нужду под дверь квартиры женщины, если та обратится в Роспотребнадзор. «И что вы хотите этим добиться? Вы могли просто прийти, молча написать все это в книгу жалоб. Она у нас находится у мусорного ведра! Человечности у вас ноль», — отреагировали в Castro bar pasta&pizza на новый пост.

Как пишут журналисты, на данный момент кафе уже сменило название аккаунта в соцсетях. В свою очередь, москвичка написала обращение в Федеральную санитарную службу.

Ранее жители Хабаровска массово отравились роллами в кафе «Се и сразу» на улице Лермонтова. В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили в точке питания нарушения, в том числе отсутствие медкнижек у нескольких сотрудников и нарушение сроков хранения блюд. Заведение закрыли на месяц.