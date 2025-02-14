Россияне массово отравились роллами в кафе

Жители Хабаровска массово отравились роллами в кафе «Се и сразу», заведение закрыли на месяц. Об этом стало известно Telegram-каналу Amur Mash.
По данным российского издания, все произошло в заведении на улице Лермонтова. Прибывшие в кафе представители Роспотребнадзора выявили в точке много нарушений.
В частности, некоторые сотрудники «Се и сразу» работали без медицинских книжек, отсутствовали документы на продукцию, сроки хранения блюд не соблюдались.
До этого сообщалось, что в Москве отравились полсотни мигрантов, живущих в хостеле «Гостиница РБК сервис». Пятерых строителей доставили в больницу.
Еще раньше в Перми местные жители массово отравились продуктами из сети пекарен. Точное число пострадавших не раскрывалось.