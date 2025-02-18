Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

Синоптик Позднякова: 23 февраля температура приблизится к норме

В ближайшее воскресенье, 23 февраля, москвичей ждет погода без осадков с температурой, близкой к климатической норме. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночью ожидается минимум минус 8-10 градусов, днем — минус 1-3 градуса, а по области — минус 16 градусов. В День защитника Отечества придет переменная облачность, сопровождаемая повышенным атмосферным давлением.

После 23 февраля ожидается потепление. На следующей неделе днем ожидается слабый плюс, наступит время оттепели.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предсказал, что зима в Москве продлится как минимум до следующего понедельника, 24 февраля.

