Предсказана продолжительность зимы в Москве

Синоптик Цыганков: Зима в Москве продлится как минимум до 24 февраля

Зима в Москве продлится как минимум до следующего понедельника, 24 февраля. Сроки отступления холодов предсказал жителям столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Синоптик отметил, что этой зимой в Москве мало снега — всего 3 сантиметра вместо обычных 30. Температура воздуха в ближайшие дни останется ниже климатической нормы и вернется к привычным показателям только 24 февраля.

18 февраля столбики термометров в столице покажут минус 10,8 градуса Цельсия при норме в минус 5,6 градуса. «И пока вот эта аномалия холодная, ниже нормы остается практически до 23 февраля. Ночью минус 12-14 градусов, днем — минус 3-5 градусов. Облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков», — пояснил синоптик.

Цыганков не исключает выпадения небольшого количества снега 19 и 20 февраля. «И только на 24-е предварительно ночью минус 4-9 градусов и днем около нуля. Поэтому весны пока не видно», — заключил синоптик.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна наступит в Москве 21 марта. Температура воздуха преодолеет нулевую отметку лишь во второй половине первого месяца весны, уточнила синоптик.