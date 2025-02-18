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15:39, 18 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Синоптик Позднякова: Метеорологическая весна придет в Москву 21 марта
Виктория Клабукова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Метеорологическая весна наступит в столице 21 марта. Такую дату телеканалу «Москва 24» назвала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозам синоптика, погода начнет активно менять в начале марта. Преодолеть нулевую отметку температуре удастся только во второй половине месяца, отмечает Позднякова. «Практически астрономическая и метеорологическая весна могут прийти приблизительно в одно и то же время», — рассказала метеоролог.

Пик холодов в столичном регионе уже подошел к концу. Как ранее заявила Позднякова, уже в ночь на вторник, 18 февраля, температура пошла на убыль, и тенденция к потеплению будет держаться и в ближайшие дни. В Москве воздух остыл до минус 11 градусов, а в области — до минус 15,5 градуса. Ядро холода теперь держится над Тверской областью.

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