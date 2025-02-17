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18:52, 17 февраля 2025Экономика

Москвичам назвали сроки отступления холодов

Синоптик Позднякова: Тенденция к потеплению в Москве наметится после 23 февраля
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Тенденция к потеплению в столице может наметиться после февральских праздников. Когда москвичам ждать отступления морозов, «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В первой половине недели, с 17 по 20 февраля, ночи будут довольно холодными, предупреждает синоптик, пока столичный регион не выйдет из тыловой части высотного, мощного циклона. Однако уже в ближайшие дни погода сменит курс в сторону потепления. Разительные перемены будут заметны уже после Дня защитника Отечества. «Более кардинальные перемены в сторону потепления ожидаются в столичном регионе после 23 февраля», — поделилась Позднякова.

В ночь на вторник, 18 февраля, столбики термометров будут держаться на отметках от минус 11 до минус 13 градусов, в Подмосковье — минус 15 градусов. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов мороза и до минус 9 ночью. Уже в среду ветер начнет ослабевать, и температура пойдет вверх. Во второй половине недели погоду, по словам Поздняковой, уже будет диктовать антициклон, а атмосферное давление значительно повысится. «Погода уже будет облачная, с прояснениями», — отметила метеоролог.

В выходные, 22 и 23 февраля, в мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. К этому времени дневная температура может дойти до минус 2-7 градусов. Еще в понедельник погода будет отставать от климатической нормы на 5 градусов, но постепенно отрицательная аномалия пойдет на убыль и к субботе дойдет до двух-трех градусов.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 23 февраля столбики термометров вернутся к февральской норме. По его прогнозам, температура составит минус 1-4 градуса днем, а ночью опустится до 4-9 градусов мороза.

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