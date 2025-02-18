Москвичам рассказали о приходе оттепели

Синоптик Макарова: Москву ожидает оттепель в конце недели

К концу текущей недели в Москву придет оттепельная погода. Об этом сообщали ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, температура воздуха в столице будет повышаться в течение недели. «В воскресенье-понедельник, скорее всего, будет оттепель. Тенденция на повышение температуры идет», — заявила синоптик.

Макарова подчеркнула, что оттепельной считается температура воздуха от минус одного градуса. Согласно прогнозам, днем 23 февраля столбики московских термометров покажут от минус пять до нуля градусов. Синоптик добавила, что в первой половине недели ожидается небольшой снег, а вторая пройдет преимущественно без осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что февраль станет самым холодным месяцем зимы для Москвы в 2025 году.