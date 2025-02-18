Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 18 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о приходе оттепели

Синоптик Макарова: Москву ожидает оттепель в конце недели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

К концу текущей недели в Москву придет оттепельная погода. Об этом сообщали ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, температура воздуха в столице будет повышаться в течение недели. «В воскресенье-понедельник, скорее всего, будет оттепель. Тенденция на повышение температуры идет», — заявила синоптик.

Макарова подчеркнула, что оттепельной считается температура воздуха от минус одного градуса. Согласно прогнозам, днем 23 февраля столбики московских термометров покажут от минус пять до нуля градусов. Синоптик добавила, что в первой половине недели ожидается небольшой снег, а вторая пройдет преимущественно без осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что февраль станет самым холодным месяцем зимы для Москвы в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?

      Обосновавшийся в России украинец вышел на связь с СБУ и собирал отряд для диверсий

      Российский тревел-блогер описал зарплаты официантов в Канаде фразой «не поверил ушам»

      У звезды популярного телешоу обнаружили рак

      В Германии признали отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины

      Названа привлекающая 98 процентов россиянок черта в мужчинах

      Французский оператор рассказал о растущей конкуренции со стороны Starlink

      ВСУ попытались уничтожить схрон с украденными иконами в ДНР

      «Дальневосточные ветра» оставили ВСУ без техники и связи

      В России принялись нанимать сотрудников постарше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше