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15:55, 18 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали об обновлении Ленинградского вокзала

Москомархитектура: Стены Ленинградского вокзала украсит мозаичное панно
Мария Черкасова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Два мозаичных панно с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга украсят стены обновленного Ленинградского вокзала после его ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе в Комитете по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

По словам заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, мозаичные панно будут выполнены из смальты в смешанной технике с элементами римской техники мозаики. Размер каждого панно составит 84 метра в длину и почти 5 метров в высоту, а совокупная площадь — около 830 квадратных метров. Автором выступит художник Максим Козлов, среди работ которого огромные рыбы на стенах станции «Нагатинский затон».

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Кузнецов напомнил, что вокзал включает как историческую часть, так и новую, а его облик изменился из-за новых построек, переходов, лестниц и эскалаторов. В ходе модернизации пространство будет упорядочено и расчищено — в итоге москвичей и гостей города будет встречать светлое и просторное помещение.

Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыто на ремонт с 11 августа 2024 года. Завершить модернизацию планируется в конце 2025 — начале 2026 годов. Ранее стало известно, что на третьем этаже вокзала появятся библиотека и коворкинг. Кроме того, в здании появятся новые залы ожидания, детский клуб, комната матери и ребенка, современные фуд-корты, библиотека и коворкинг. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, ремонтные работы на Ленинградском вокзале позволят создать совершенно новое пространство, которым смогут с комфортом пользоваться все категории пассажиров.

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