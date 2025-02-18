Москвичей попросили быть внимательными на дорогах

Автомобилистов в Москве попросили быть внимательными на дорогах из-за снегопада

Жителям столицы, пользующимися автомобилями, следует быть внимательными из-за снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Там напомнили, что, согласно прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до утра среды, 19 февраля. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, также сообщили в городском хозяйстве столицы.

Ранее синоптики Гидрометцентра России спрогнозировали, что в столичном регионе во вторник, 18 февраля, начнется умеренный снегопад, который продлится всю ночь. В Москве ночью ожидается минус 8-10 градусов Цельсия, по области — минус 8-13 градусов. Благодаря снегопаду снежный покров прибавит до двух сантиметров, всего за ночь выпадет 1-2 миллиметра осадков. Из-за гололедицы в столице ввели желтый режим погодной опасности.