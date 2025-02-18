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20:59, 18 февраля 2025Экономика

Москвичам пообещали снег на всю ночь

Гидрометцентр: Снег в столице начнется 18 февраля после 21 часа
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В столичном регионе во вторник, 18 февраля, начнется умеренный снегопад, который продлится всю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз синоптиков Гидрометцентра России.

Ожидается, что снежный покров прибавит до двух сантиметров, всего за ночь выпадет 1-2 миллиметра осадков. Температура в ночь на среду, 19 февраля, составит от минус 10 до минус 8 градусов в столице и от минус 13 до минус 8 градусов в области. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Днем 19 февраля температура окажется на уровне минус 4 градусов, а в Подмосковье — до минус 3 градусов. Из-за гололедицы в городе ввели желтый уровень погодной опасности. Он продлится до 21:00 среды, 20 февраля.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков предсказал, что зима в Москве продлится как минимум до следующего понедельника, 24 февраля. Синоптик также отметил, что этой зимой в Москве мало снега — всего 3 сантиметра вместо обычных 30.

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