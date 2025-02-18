Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Гидрометцентр: Во вторник Москву ожидают снег и гололедица

Во вторник, 18 февраля, Москву ожидает облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра, опубликованного на сайте организации.

Температура воздуха днем в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов. Ночью столбики термометров покажут до минус 10 градусов, осадки в некоторых частях города могут усилиться. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду и атмосферное давление на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в 2025 году февраль станет самым холодным месяцем зимы для Москвы.