Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:56, 18 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Гидрометцентр: Во вторник Москву ожидают снег и гололедица
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Во вторник, 18 февраля, Москву ожидает облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра, опубликованного на сайте организации.

Температура воздуха днем в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов. Ночью столбики термометров покажут до минус 10 градусов, осадки в некоторых частях города могут усилиться. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду и атмосферное давление на уровне 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в 2025 году февраль станет самым холодным месяцем зимы для Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?

      У невесты случился сердечный приступ в день свадьбы

      Россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников

      Названы преимущества возвращения западных брендов в Россию

      Боец СВО одним ударом позволил штурмовикам зачистить опорный пункт ВСУ

      Подполье сорвало железнодорожную логистику ВСУ в Запорожье

      Москвичей предупредили о снеге и гололедице

      Момент крушения самолета в аэропорту Торонто попал на видео

      Россиянину отказали в пересмотре 15-летнего приговора за поджог военкомата

      В Турции заявили о проигрыше Запада Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше