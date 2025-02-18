Москвичи пожаловались на нашествие прикормленных крыс у остановки

В Зеленограде у остановки поселились около 50 прикормленных крыс

Жители московского Зеленограда пожаловались на нашествие прикормленных крыс у остановки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет об остановке «Крюковская эстакада». По словам местного жителя, рядом с ней расплодились крысы, которых прикармливают неизвестные. На сделанной им записи можно увидеть, как несколько десятков крыс собрались на трапезу возле канализационного люка, причем некоторые из них стали пить воду из оставленного для них контейнера.

«Бегали две-три штуки. Сейчас там 40-50 штук. Их кормят, и они живут там хорошо», — рассказал местный житель. Он также призвал других жителей этого района быть осторожными.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве женщина развела в квартире в Полесском проезде 13 собак.