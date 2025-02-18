Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:59, 18 февраля 2025Экономика

Москвичи пожаловались на нашествие прикормленных крыс у остановки

В Зеленограде у остановки поселились около 50 прикормленных крыс
Полина Кислицына (Редактор)

Жители московского Зеленограда пожаловались на нашествие прикормленных крыс у остановки. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет об остановке «Крюковская эстакада». По словам местного жителя, рядом с ней расплодились крысы, которых прикармливают неизвестные. На сделанной им записи можно увидеть, как несколько десятков крыс собрались на трапезу возле канализационного люка, причем некоторые из них стали пить воду из оставленного для них контейнера.

«Бегали две-три штуки. Сейчас там 40-50 штук. Их кормят, и они живут там хорошо», — рассказал местный житель. Он также призвал других жителей этого района быть осторожными.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве женщина развела в квартире в Полесском проезде 13 собак.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

      Путин высказался о затонувших в Черном море танкерах

      В МИД России заявили о желании ЕС эскалации на Украине

      Илон Маск отказался помогать матери своего очередного ребенка

      Над российским регионом уничтожили три беспилотника ВСУ за 10 минут

      Бросившие курить люди поделились секретами избавления от вредной привычки

      Москвичей попросили быть внимательными на дорогах

      Россия и США провели первые переговоры с начала конфликта на Украине. Чем их результаты удивили мир?

      В США заявили о сдвиге в подходе к отношениям с Россией

      Москвичам пообещали снег на всю ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше