Москвичка развела в квартире больше десятка собак

На северо-западе Москвы женщина развела в квартире 13 собак

На северо-западе Москвы женщина развела в квартире больше десятка собак. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о доме, расположенном в Полесском проезде. По словам жильцов, их соседка держит в квартире 13 йоркширских терьеров. После жалоб в прокуратуру ее сотрудники организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что женщина и собаки живут в условиях антисанитарии: в комнатах стоит неприятный запах, поскольку питомцев никогда не выгуливают. Кроме того, животные нуждаются в помощи ветврачей.

Уточняется, что ранее москвичку уже привлекали за уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек, а также за нарушение тишины. На этот раз требование ужесточили и запретили ей держать у себя домашних животных.

Ранее в феврале стало известно, что жительница Новосибирска завела в квартире 25 кошек и не смогла их прокормить.