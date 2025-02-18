На танкере у побережья итальянского города произошли взрывы

Fatto Quotidiano: На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва

Два взрыва произошли на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона. Об этом пишет газета Fatto Quotidiano.

Уточняется, что на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне. Издание отмечает, что обследование после взрыва не выявило ни утечек нефти, ни пострадавших.

Управление местного порта подчеркивает, что специалисты приняли решение остановить выгрузку топлива, столкнувшись с некоторыми неполадками, которые еще предстоит установить. Расследованием инцидента занялась прокуратура Савоны — она же привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и осведомила местное управление по борьбе с мафией.

Ранее, 9 февраля, танкер Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, располагался у третьего причала порта Усть-Луга, когда в машинном отделении произошло несколько взрывов, после этого судно начало тонуть. В тот момент на борту был экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. Судно уже загрузило мазут и готовилось к отправке, когда раздались предполагаемые взрывы. Следствие не исключает, что танкер был подорван.