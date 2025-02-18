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11:09, 18 февраля 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили риск попадания ВСУ в котел под Константинополем

DeepState подтвердил риск попадания ВСУ в котел под Константинополем в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил риск попадания Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котел под Константинополем в Донецкой народной республике (ДНР). Данные опубликованы в Telegram-канале проекта.

DeepState отметил продвижение Вооруженных сил (ВС) России в районе населенных пунктов Улаклы и Андреевка на кураховском направлении в ДНР. Российские военные продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и подошли к южным окраинам Константинополя.

Также аналитики сообщили об успешном наступлении ВС России на южнодонецком направлении в ДНР. По данным проекта, российские войска продвинулись на север к населенному пункту Бурлацкое.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил о риске образования крупнейшего котла для ВСУ за время специальной военной операции под Константинополем. Авторы подчеркивают, что части 39-го мотострелкового полка ВС России в настоящий момент пытаются перерезать дорогу к западу от Константинополя.

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