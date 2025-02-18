Появились сообщения о крупнейшем котле для ВСУ под Константинополем

Mash: Котел для ВСУ под Константинополем станет одним из крупнейших за время СВО

Окружение Вооруженными силами (ВС) России Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Константинополем станет одним из крупнейших котлов за время специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Когда ВС РФ полностью окружат украинские формирования, это станет одним из крупнейших котлов за три года спецоперации. До этого ВСУ начали отступление из поселка Дачное», — подчеркивают авторы.

Mash опубликовал данные источников о возможном котле для 101-й, 123-й и 137-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Константинополя. Также сообщается о практически полном взятии расположенного севернее села Андреевка, где находятся части 79-й отдельной десантно-штурмовой, а также 46-ой отдельной аэромобильной бригад ВСУ.

Авторы подчеркивают, что части 39-го мотострелкового полка ВС России в настоящий момент пытаются перерезать дорогу к западу от Константинополя, закрыв возможность отступления украинских военных. По предварительным данным, в котле рискуют оказаться порядка двух тысяч солдат ВСУ

Ранее российские военные начали оперативное окружение ВСУ в Константинополе. ВС России, как отмечается, наступают при этом и с юга в районе населенных пунктов Разлив и Богатырь.