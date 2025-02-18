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14:34, 18 февраля 2025Мир

На Западе предрекли Украине игру по правилам России

Американский эксперт Шмидт: Украине придется играть по правилам России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Отсутствие Европы в российско-американском переговорном процессе указывает на то, что Украине придется играть по чужим правилам. Об этом заявил доцент кафедры национальной безопасности Университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт в беседе с СNN.

«Украине придется вступать в эти второстепенные переговоры, играя по чужим правилам, в основном по правилам России», — предрек западный эксперт.

По словам Шмидта, в результате исход конфликта для Украины будет «предопределен еще до того, как она сядет за стол переговоров». Он добавил, что Киев ждет роль второстепенного участника мирного процесса.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европа осталась «за детским столом» в переговорах по Украине, которые ведутся между Россией и США.

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