Названа опасная для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страна

Daily Mail: Иран назвали опасной для туристов с голубыми глазами страной

Иран назвали опасной для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страной. Об этом рассказал Daily Mail анонимный источник в правительстве мусульманского государства.

«Если у вас голубые глаза и светлые волосы, Иран небезопасен для вас, независимо от того, являетесь вы туристом или путешествуете по делам», — рассказал собеседник таблоида. По его словам, иностранцу с такой внешностью даже не нужно совершать преступление, чтобы быть арестованным.

Об этом он предупредил на фоне ситуации с задержанными в Тегеране британцами. Супругов арестовали из-за сделанной фотографии и бросили за решетку. Они сидят в тюрьме с конца декабря 2024 года.