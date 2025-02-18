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19:04, 18 февраля 2025Путешествия

Названа опасная для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страна

Daily Mail: Иран назвали опасной для туристов с голубыми глазами страной
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Javad Esmaeili / Unsplash

Иран назвали опасной для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страной. Об этом рассказал Daily Mail анонимный источник в правительстве мусульманского государства.

«Если у вас голубые глаза и светлые волосы, Иран небезопасен для вас, независимо от того, являетесь вы туристом или путешествуете по делам», — рассказал собеседник таблоида. По его словам, иностранцу с такой внешностью даже не нужно совершать преступление, чтобы быть арестованным.

Об этом он предупредил на фоне ситуации с задержанными в Тегеране британцами. Супругов арестовали из-за сделанной фотографии и бросили за решетку. Они сидят в тюрьме с конца декабря 2024 года.

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