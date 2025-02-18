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15:36, 18 февраля 2025Путешествия

Пару туристов бросили в тюрьму в Иране из-за сделанной в поездке фотографии

Daily Mail: Британских туристов арестовали в Тегеране из-за фотографии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Пару британских туристов арестовали и бросили в тюрьму в Тегеране, Иран, из-за сделанной во время поездки фотографии. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что супругам Крейгу и Линдси Форман около 50 лет. Они родом из Восточного Сассекса, но недавно перебрались в Гранаду, Испания, откуда и начали свое путешествие. В Иран они попали через Армению и планировали дальше посетить Пакистан. О своей поездке они писали в аккаунтах в соцсетях.

Известно, что Министерство иностранных дел Великобритании предупреждало путешественников, что посещение Ирана для владельцев британского паспорта может быть опасным. Однако пара все же рискнула и решила пересечь мусульманскую страну на мотоцикле.

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По словам источника из иранского правительства, Форманы не совершили никакого преступления. Предлогом для их ареста якобы стала сделанная ими фотография. Инцидент произошел в конце декабря 2024 года, до сих пор супруги находятся за решеткой.

Предполагается, что Иран хочет получить что-то от Великобритании взамен на освобождение ее граждан.

Ранее пара российских туристов пожаловалась на агрессивное поведение и произвол полицейских во время допроса в Пакистане. Уточняется, что россиянин Слава Сколания путешествовал по мусульманской стране с женой.

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