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14:19, 18 февраля 2025Экономика

Названы способы избежать болезненных перепадов атмосферного давления

Врач Демьяновская: Движение и сон помогут при перепадах атмосферного давления
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Физическая активность и соблюдение режима сна помогут улучшить самочувствие при перепадах атмосферного давления. Советы, как справиться с неприятными симптомами, россиянам дала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями».

Эксперт отметила, что универсального способа справиться с резкими изменениями погоды не существует. Однако почувствовать себя лучше в такие дни поможет достаточное количество сна, правильное питание и движение.

«Гипертоникам стоит ограничить употребление жидкости, воздержаться от соленой еды. Некоторым справиться с недомоганием помогают контрастный душ и теплые ванны для ног», — добавила Демьяновская. Она также рекомендовала метеочувствительным людям регулярное закаливание, климатолечение и бальнеотерапию.

Ранее кардиолог Мария Глезер рассказала, с чем связана метеозависимость. По ее словам, симптомы при резкой смене погоды связаны с состоянием сосудов и свертываемостью крови.

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