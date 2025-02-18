Не испытывавшей оргазма восемь лет женщине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, не испытывавшей оргазма с мужем уже восемь лет. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что для нее нынешний брак — второй, при этом ее 35-летний муж на момент женитьбы был девственником. Помимо этого, добавила она, длины члена мужчины даже при возбуждении недостаточно, чтобы проникнуть в нее, не говоря уже о том, чтобы обеспечить удовлетворение. «Я притворяюсь, будто довольна, но, по правде говоря, я не испытывала оргазма с тех пор, как мы поженились восемь лет назад!» — написала она, попросив совета.

Юзвяк предложил женщине как более опытному партнеру взять инициативу на себя, например, завести секс-игрушки, среди которых может быть фаллоимитатор желаемых размеров. При этом он предложил не критиковать размер гениталий избранника, а сказать, как было бы приятно ощущать его движения глубоко внутри.

Кроме того, коуч посоветовал женщине попросить мужа о куннилингусе и не притворяться, что ей хорошо. «У меня такое ощущение, что вы подыгрываете, чтобы пощадить его чувства, но это происходит за счет ваших чувств. В долгосрочной перспективе это не лучшая стратегия, какой бы продуманной она ни была», — считает Юзвяк. Он порекомендовал женщине инициировать откровенный разговор с мужем и перечислить ему все, чего ей бы хотелось получить от секса.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, пожаловавшейся на недостаток секса с новым партнером. В ответ коуч отметил, что многие парни не чрезмерно сексуально активны даже в типичном для этого молодом возрасте.