Парламент Нидерландов одобрил резолюцию о возможном развертывании миротворцев на Украине

NOS: Парламент Нидерландов допустил развертывание миротворцев на Украине

Парламент Нидерландов одобрил резолюцию о возможном развертывании миротворцев на Украине в случае заключения перемирия, передает телеканал NOS.

Как отметили журналисты, решение в конечном итоге будет принимать правительство. В статье говорится, что несмотря на то, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф однозначно поддерживает инициативу, входящая в коалицию ультраправая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом угрожает заблокировать ее.

«Нидерланды уже участвуют во многих миссиях, и мы должны защищать свою территорию», — допустил развертывание миротворцев Вилдерс.

Ранее Нидерланды закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров на сумму более 1 миллиарда евро.