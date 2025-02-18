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23:21, 18 февраля 2025Мир

Парламент Нидерландов одобрил резолюцию о возможном развертывании миротворцев на Украине

NOS: Парламент Нидерландов допустил развертывание миротворцев на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Парламент Нидерландов одобрил резолюцию о возможном развертывании миротворцев на Украине в случае заключения перемирия, передает телеканал NOS.

Как отметили журналисты, решение в конечном итоге будет принимать правительство. В статье говорится, что несмотря на то, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф однозначно поддерживает инициативу, входящая в коалицию ультраправая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом угрожает заблокировать ее.

«Нидерланды уже участвуют во многих миссиях, и мы должны защищать свою территорию», — допустил развертывание миротворцев Вилдерс.

Ранее Нидерланды закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров на сумму более 1 миллиарда евро.

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