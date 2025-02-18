Номинированный на «Оскар» режиссер пожаловался на отсутствие дохода

Режиссер фильма «Бруталист» Брэди Корбет заявил, что лента не принесла ему денег

Номинированный на «Оскар» режиссер фильма «Бруталист» Брэди Корбет заявил, что не заработал на картине ни доллара. Об этом сообщает издание Deadline.

По словам Корбета, последние два фильма не принесли ему дохода, поэтому его семье пришлось рассчитывать только на сбережения. «Я общался со многими авторами, номинированными на «Оскар» в этом году, которым нечем платить за аренду жилья», — добавил режиссер.

Создатель «Бруталиста» связал финансовые трудности номинантов с тем, что режиссеры принимают участие в длительном пресс-туре в поддержку своих картин, но им за это не платят. «Премьера нашего фильма состоялась в сентябре. То есть я шесть месяцев занят им бесплатно, и у меня нет времени на другие проекты даже в качестве сценариста», — отметил Брэди.

Корбет сообщил, что у него не было ни одного выходного с декабря 2024 года, а за одну неделю в преддверии церемонии «Оскар» ему пришлось дать около 90 интервью. Его картина «Бруталист» номинирована на престижную кинопремию в десяти категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший сценарист» и «Лучший режиссер».

Ранее сообщалось, что создателей фильма «Бруталист» обвинили в использовании искусственного интеллекта.