Одна деталь во внешности Арианы Гранде на красной дорожке BAFTA смутила фанатов

Американская певица и актриса Ариана Гранде посетила красную дорожку премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и смутила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя звезда фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» пришла на церемонию в платье, состоящем из розовой пышной юбки и бархатного черного верха с глубоким декольте. В качестве украшений она выбрала небольшие серьги и колье из ассортимента люксового бренда Chaumet. При этом стилисты уложили ее волосы в гладкий пучок, а стилисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на сияющие тени и розовую помаду.

Фото: David Jones / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Читатели портала заметили одну необычную деталь во внешности знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Левая бровь на несколько сантиметров выше правой», «Ее брови меня сбивают с толку. Раньше она выглядела намного лучше», «С ее бровями что-то не так», «Я не могу пройти мимо этих кривых бровей», «Когда-нибудь она появится на людях без макияжа, с распущенными волосами, в джинсах и футболке. Держу пари, ее никто не узнает», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде снялась в откровенном наряде для журнала The Hollywood Reporter.