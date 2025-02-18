Одна из стран G7 оценила идею возвращения России в клуб

Глава МИД Жоли: Канада выступает против возвращения России в G7

Канада выступает против возвращения России в «Большую семерку» (G7) и согласовала уже эту позицию с европейскими коллегами по клубу. Об этом заявила глава МИД североамериканского государства Мелани Жоли, передает агентство Reuters.

«Когда речь зашла о предложении включить Россию в состав G7, то я сказала: "Ни за что!"», — сказала глава внешнеполитического ведомства в ходе брифинга в Брюсселе.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 признают президента Украины Владимира Зеленского готовым к мирным переговорам в документе, который будет опубликован 24 февраля. При этом уточняется, что страны, подписавшиеся под текстом, укажут на необходимость представительства Киева в мирных переговорах. Кроме того, они собираются указать, что не принимают российскую позицию по урегулированию конфликта.