Одному типу жилья в России предрекли резкое подорожание

Девелопер Ручьев: Новостройки в России в 2025 году могут подорожать до 40 %

В 2025 году новостройки в России могут подорожать на 30-40 процентов. Рост цен на этот тип жилья предрек глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, себестоимость строительства и сроки возведения проектов продолжают расти. Кроме того, к девелоперам начинают предъявлять все больше законодательных и административных требований. Это усложняет вывод новых проектов на рынок, а значит, может сформироваться дефицит предложения.

Ручьев добавил, что на стоимость квартир может повлиять и отток денег с депозитов, к которому рискует привести снижение ключевой ставки Центробанка даже на 1-2 процента. В такой парадигме подорожание неизбежно, утверждает специалист. «Просто потому, что строить по старым ценам девелоперы не в состоянии. К концу года мы ожидаем, что произойдет удорожание в рублевых ценах на 30-40 процентов», — заключил эксперт.

Ранее специалисты «НДВ Супермаркета Недвижимости» спрогнозировали стагнацию цен на новостройки в Москве. Предпосылками для этого назвали высокие ипотечные ставки, на фоне которых девелоперы будут чаще предлагать скидки, чтобы удержать спрос.