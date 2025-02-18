Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 18 февраля 2025Экономика

Одному типу жилья в России предрекли резкое подорожание

Девелопер Ручьев: Новостройки в России в 2025 году могут подорожать до 40 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

В 2025 году новостройки в России могут подорожать на 30-40 процентов. Рост цен на этот тип жилья предрек глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, себестоимость строительства и сроки возведения проектов продолжают расти. Кроме того, к девелоперам начинают предъявлять все больше законодательных и административных требований. Это усложняет вывод новых проектов на рынок, а значит, может сформироваться дефицит предложения.

Ручьев добавил, что на стоимость квартир может повлиять и отток денег с депозитов, к которому рискует привести снижение ключевой ставки Центробанка даже на 1-2 процента. В такой парадигме подорожание неизбежно, утверждает специалист. «Просто потому, что строить по старым ценам девелоперы не в состоянии. К концу года мы ожидаем, что произойдет удорожание в рублевых ценах на 30-40 процентов», — заключил эксперт.

Ранее специалисты «НДВ Супермаркета Недвижимости» спрогнозировали стагнацию цен на новостройки в Москве. Предпосылками для этого назвали высокие ипотечные ставки, на фоне которых девелоперы будут чаще предлагать скидки, чтобы удержать спрос.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Помощник президента России высказался о начале контактов с США по Украине

      Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

      Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан

      Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

      Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве

      Помощник президента России подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде

      Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

      Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам

      Харви Вайнштейн решил судиться с родным братом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше