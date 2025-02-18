Предсказано будущее цен на новостройки в Москве

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: Цены на новостройки в Москве ждет стагнация

По итогам января 2025 года цены на новостройки в Москве остались почти без изменений относительно прошлого месяца. Об этом говорится в исследовании «НДВ Супермаркета Недвижимости», результаты которого передают «Известия».

По имеющимся данным, слабая волатильность цен на первичном рынке столицы фиксируется несколько месяцев подряд. Заметное снижение стоимости жилья происходит только в массовом сегменте на фоне отмены массовой льготной ипотеки и последовавшего за этим падения спроса на формат. При этом медианная цена «квадрата» нового жилья выросла на 13 процентов относительно января 2024 года, а средний бюджет на покупку — на 16,2 процента.

Эксперты также отмечают снижение предложения квартир с отделкой на фоне сокращения спроса. За месяц предложение таких лотов снизилось на 4,8 процента, а за год — на 24,8 процента. Доля квартир с отделкой за год упала на 10,2 процента, до 49 процентов.

Аналитики считают, что в среднесрочной перспективе цены на новостройки в столице продолжат стагнировать в виду высоких ипотечных ставок. Девелоперы будут предлагать скидки, чтобы удержать покупательский интерес.

Ранее сообщалось, что в январе спрос на новостройки в Старой Москве вырос на 29 процентов в годовом выражении. Количество сделок в первом месяце года составило почти 4,7 тысячи ДДУ.