Офицер ВСУ узнал свое местонахождение только после попадания в плен

Офицер ВСУ Боронило только после сдачи в плен узнал, что он в Курской области

Пленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило узнал о том, что находится в Курской области, только после попадания в российский плен. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, комбат ВСУ показал ему точку на карте с местом, куда он должен попасть. Его вместе с сослуживцами привезли к посадке, где проводник сказал ему, что они находятся у противотанкового рва, пройдя через который они окажутся на нужной позиции. Только после сдачи в плен Боронило понял, что находится в Курской области.

«Мне сказали: "Окуни, вы в Курской области, на территории России», — рассказал офицер.

Ранее Боронило рассказал, как командир батальона ВСУ приказал своим солдатам расстрелять группу саперов за то, что те отказались идти на позиции. При этом он отметил, что не знает, что произошло с саперами впоследствии.