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12:23, 18 февраля 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о приказе расстрелять группу саперов

РИА Новости: Комбат ВСУ приказал солдатам расстрелять группу саперов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказал своим солдатам расстрелять группу саперов за то, что те отказались идти на позиции. Об этом рассказал пленный офицер ВСУ Игорь Боронило, передает РИА Новости.

Он рассказал, что по рации услышал переговоры между комбатом и одним из проводников, который вел группу саперов на позиции. По словам пленного, при подходе к позициям группа отказалась идти дальше и их приказали увезти обратно к командиру.

«На следующий день проходили мимо моих позиций военнослужащие ВСУ. Я их не знал, но просто для себя решил поинтересоваться, что было с теми ребятами, которые отказались. Оказывается, наш комбат, позывной Сомали у него, приказал их всех якобы расстрелять за неповиновение приказам», — рассказал Боронило. При этом он отметил, что не знает, что произошло с саперами впоследствии.

Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Дзюба заявил, что командование украинской армии оставляет своих бойцов в полуокруженных российскими войсками городах или населенных пунктах, так как командиры ВСУ могут получить признание только за большие потери в их подразделениях. По словам военного, такая тактика в ВСУ приводит к тому, что людей не хватает и неподготовленных бойцов отправляют на передовую.

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